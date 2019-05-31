Kanunsuz mal tasarrufu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Bugün 31.5.19 tarihinde zanlı teminat maksatları bakımından yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yapan polis memuru Salih Fidan Ersan, yemin tahtında verdiği şahadette, meselenin tahkikatını tamamladığını belirterek KKTC vatandaşı olan zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimi, 1000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber iki kişinin 75000’er TL şahsi kefalet imzalaması şartıyla serbest kalmasını emretti. Şartları yerine getiren zanlı aynı gün serbest bırakıldı. (MHA)