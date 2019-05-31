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Kanunsuz mal tasarrufu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Kanunsuz mal tasarrufu zanlısı tutuksuz yargılanacak

31 Mayıs 2019 Cuma 16:29
Kanunsuz mal tasarrufu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Kanunsuz mal tasarrufu zanlısı tutuksuz yargılanacak

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25-27.5.19 tarihleri arasında Gazimağusa’da tasarrufunda bulundurduğu çeşitli boy ve ebatta 140 kg ağırlığındaki bakır kabloyu hurdacı V.S ye satan Gazimağusa sakini E. Y, ihbar üzerine 28.5.19 tarihinde polis tarafından tespit edildi. Hurdacıya satmış olduğu kablolar ile ilgili tatmin edici izahatta bulunamayan E.Y aynı gün kanunsuz mal tasarrufu suçundan tutuklandı. 140 kg bakır kabloya el koyan polis zanlıyı 29.5.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıp hakkında 2 gün tutukluluk emri almıştı.

Bugün 31.5.19 tarihinde zanlı teminat maksatları bakımından yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yapan polis memuru Salih Fidan Ersan, yemin tahtında verdiği şahadette, meselenin tahkikatını tamamladığını belirterek KKTC vatandaşı olan zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimi, 1000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber iki kişinin 75000’er TL şahsi kefalet imzalaması şartıyla serbest kalmasını emretti. Şartları yerine getiren zanlı aynı gün serbest bırakıldı. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
BakırKablo
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