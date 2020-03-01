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Kanunsuz giriş yapan mültecilere yardımcı olan kişi tutuklandı

Kanunsuz giriş yapan mültecilere yardımcı olan kişi tutuklandı

01 Mart 2020 Pazar 21:09
Kanunsuz giriş yapan mültecilere yardımcı olan kişi tutuklandı
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29.2.20 tarihinde bir gezi teknesiyle onaylanmış olmayan limandan KKTC’ye Dipkarpaz sahilinden giriş yapan Suriye uyruklu 11 yetişkin kişiye yardımcı olduğu şüphesiyle Güzelyurt sakini Muhammet Özmen (E-41) işsiz aynı gün tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 1.3.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa’ da yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edildi.

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İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan İskele Polis Müdürlüğü adli şubede görevli polis memuru Remzi Şenkurt yemin tahtında olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Şenkurt şahadetinde 29.2.20 tarihinde onaylanmış olmayan bir limandan gezi teknesi ile Dipkarpaz piknik alanı yakınlarındaki sahilden KKTC ye giriş yapan 11 yetişkin kişi ile ilgili başlatılan soruşturma esnasında bölgedeki telefon sinyallerinden zanlının defalarca bölgede gidip geldiği ve mültecilere yardımcı olduğu şüphesiyle ayni gün tutuklandığını söyledi.

Güzelyurt’ da ikamet eden zanlının olay mahallinde bulunmasına neden olarak ablasını ziyarete gitmekte olduğu bir esnada aracının hararet yaptığını ve durmak zorunda kaldığı beyanında bulunduğunu aktaran Şenkurt, yapılan soruşturmada zanlının ablasının bölgede ikamet ettiğinin öğrenildiğini belirtti.

Olayla ilgili gemi kaptanının tespit edilmesi çalışmalarının devam etmekte olduğuna vurgu yapan Şenkurt tahkikatın salimen devam edebilmesi maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser talep edilen süreyi 1 gün olarak sınırladıktan sonra yargıç Seran Bensen zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Muhammet Özmen
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