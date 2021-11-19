banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sucuoğlu, Pandemi Hastanesi’ni ziyaret etti..
“Aşı konusunu ihmal etmeyelim”
Eski 700 MHz’lik frekans bandı 5G mobil hizmetlere ayrılacak
5G konusunda uzlaşı!
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Şubat ayına ait hayat pahalılığı kesintisi bugün ödendi
Hayat pahalılığı ödemesi yapıldı
banner405

Kanunsuz eski eser tasarrufu

Toplam 5 kişi tutuklandı..

19 Kasım 2021 Cuma 13:55
Kanunsuz eski eser tasarrufu

banner341
18.11.2021 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Pamuklu köyü ağıllar mevkiindeki ormanlık alan içerisinde, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.D.(E-35) tarafından saklamış olduğu yerden almak istediği sırada; eski eser niteliği olduğu düşünülen 26 adet muhtelif ebatlarda topraktan mamül testi, 3 adet bilezik, 1 adet küçük metal heykel, 1 adet siyah renk üzeri işlemeli taş ve 1 adet büyük metal baş heykeli tespit edilerek emare olarak alınmış ve bahse konu şahıs suçüstü tutuklanmıştır.

Olay ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.K(E-32), M.T.(E-44), B.B.(E-46) ve M.K.(E-46) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kanunsuz Eski Eser Tasarrufu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten haberler
Polisten haberler
Darp zanlıları 1 gün poliste tutuklu kalacak
Darp zanlıları 1 gün poliste tutuklu kalacak
Mehmet Haraç 1 gün poliste tutuklu kalacak
Mehmet Haraç 1 gün poliste tutuklu kalacak
Narkotik'ten bir taşla iki kuş!
Narkotik'ten bir taşla iki kuş!
Ağır bir suç işlemek kaydıyla ittifak kuran şahsa 2 gün tutukluluk
Ağır bir suç işlemek kaydıyla ittifak kuran şahsa 2 gün tutukluluk
Zanlılar çektikleri videoda “araçlarınızı açık tutun” ve “çaldığımız eşyaları yakıyoruz” mesajı verdi
Zanlılar çektikleri videoda “araçlarınızı açık tutun” ve “çaldığımız eşyaları yakıyoruz” mesajı verdi
Ölümlü kaza zanlısı yargılanıncaya değin cezaevine gönderildi
Ölümlü kaza zanlısı yargılanıncaya değin cezaevine gönderildi
Çocuk istismarcısına 4.5 yıl hapis cezası
Çocuk istismarcısına 4.5 yıl hapis cezası
Polisten haberler
Polisten haberler
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim