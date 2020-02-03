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Kanunsuz avlanan 6 avcıya yasal işlem

6 kişi hakkında yasal işlem

Kanunsuz avlanan 6 avcıya yasal işlem

6 kişi hakkında yasal işlem

03 Şubat 2020 Pazartesi 11:36
Kanunsuz avlanan 6 avcıya yasal işlem

02.02.2020  tarihinde KKTC genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu S.E.(E-42), A.A.(E-41), A.A.T.(E-42),İ.M. (E- 38) ve Y.D.(E-29)’nin Dipkarpaz' da Zafer Burnu Bölgesinde, 1 numaralı sürekli ava kapalı bölgede; M.S.(E-33) nin ise Boltaşlı köyünde 6 numaralı av bölgesi içerisinde bulunan ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.  

Son Güncelleme: 03.02.2020 12:55
Anahtar Kelimeler:
Kaçak AvDipkarpazZafer BurnuBoltaşlı
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