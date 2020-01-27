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Kanunsuz avlanan 3 avcıya yasal işlem

Rutin avcı kontrolleri neticesinde kanunsuz avlandıkları tespit edildi..

Kanunsuz avlanan 3 avcıya yasal işlem

Rutin avcı kontrolleri neticesinde kanunsuz avlandıkları tespit edildi..

27 Ocak 2020 Pazartesi 12:28
Kanunsuz avlanan 3 avcıya yasal işlem

26.01.2020 tarihinde, ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri neticesinde M.C. (E-27)’nin babası A.C. (E-64)’ye ait av tüfeği ile geçerli av ruhsatı olmaksızın Türkmenköy -  Köprülü köyleri arasında bulunan 26 numaralı ava açık bölgede,  M.T.(E-53)’nin ise Mehmetçik - Yedikonuk arasındaki 9 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 27.01.2020 13:54
Anahtar Kelimeler:
AvlanmaKanunsuz
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