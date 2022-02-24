Kanunsuz Ateşli Silah tasarrufundan tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da meydana gelen Kanunsuz Ateşli Silah tasarrufu suçundan tutuklanan zanlı Serkan Doğan bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili olguları aktardı. Açıkada huzurda bulunan zanlı Serkan Doğan'ın Kanunsuz Ateşli Silah Tasarruf ve İthali suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 18 Şubat 2022 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa Surlariçinde bulunan adı edilene ait iş yerinde huzurunda bir polis ekibi tarafından yapılan arama sonucu ofis masası çekmecesinde bir adet siyah renk markasız 20K-0263 seri nolu tabancayı kanunsuz olarak tasarruf ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis yapılan araştırma sonucu konu tabancayı kendini korumak amacı ile Güney Kıbrıs'dan temin ettiğini beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Açıkada, başlatılan soruşturma kapsamında zanlının mesele ile ilgili bir gönüllü ifade verip ilgili suçları işlediğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, mesele le ilgili olarak, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlıların davalarında hazır bulunabilmeleri için uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC’de muteber iki kefilin 150 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.