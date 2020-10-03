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Kanunsuz ateşli silah tasarrufu

Hamitköy’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah tasarrufu, Taşıma Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Taşıma” suçlarından tutuklanan zanlı Erol Tayfur bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 13:45
Kanunsuz ateşli silah tasarrufu
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Hamitköy’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah tasarrufu, Taşıma Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Taşıma” suçlarından tutuklanan zanlı Erol Tayfur bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı Erol Tayfur’un  3 Ekim 2020 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Hamitköy’de bulunan Yeni Çevre Yolu çemberinin park halinde bulunan LM 369 plakalı Mini Cooper marka araç yol kenarında park halinde olduğu esnada Lefkoşa Adli Şube Amirliğine bağlı polis ekiplerince araç içerisinde yapılan aramada aracın arka koltuğu üzerinde siyah renkli markası meçhul bayan çantası içerisinde seri numarası meçhul Pietro Beretta Gardone marka 7.65 mm çapında tabanca, tabancanın namlusu içerisinde 1 adet, şarjörü içerisinde 2 adet ve araç içerisinde 5 adet olmak üzere toplam 8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis soruşturmanın yeni başladığını suçüstü tutuklanan zanlının yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Erol TayfurTabanca
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