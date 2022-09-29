Kanlarında uyuşturucu var mı ?

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar Abdurrezak Dolgun ve Sabri Işık tutuklanmalarının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru OrtunçÖzbaylı, olguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan zanlı 1 Abdurrezak Dolgun ve zanlı 2 Sabrı Işık’ın Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma, Verme ve Tasarrufu suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25.09.2022 tarihinde saat 10:00 raddelerinde Çetinkaya bölgesi Zahra sokak üzerinde Lefkoşa’da sakin Abdurrezak Dolgun'un (E-24) üzerinde yapılan arama neticesinde sağ cebinde sigara kutusu iç foil türü kağıdına sarılı tütünle karışık yaklaşık 2 gram uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ve olay yerinde uyuşturucu madde içmek için tasarlanan pet şişenin bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, zanlıAbdurrezak Dolgun’un suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının yapılan sorgulanmasında konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi Lefkoşa’da sakin Sabri Işık(E-22) isimli şahıstan aldığını belirttiğini ve Sabri Işık’ın derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emir gereği zanlı1 ve zanlı2'nin ikametgahlarında yapılan aramada herhangi kanunsuz birşey tespit edilemediğini belirtti. polis, aynı tarihte zanlı1 ve zanlı2'den uyuşturucu testi için 10 cc kan alınıp devlet labaratarına gönderilmek için gerekli yazışmaların başlatıldığını söyledi. Polis, zanlı1’in gönüllü bir ifade verip, ifadesinde özetle uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi zanlı 2'den aldığını söylediğini belirtti. Polis,tahkikatındevam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi. Polis, zanlı l'in vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirtip, zanlıların8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların8 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)