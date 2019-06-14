Kanında 5 ay sonra uyuşturucu çıkan zanlı teminata bağlanarak serbest kaldı

Ocak 2019 ayı içerisinde Gazimağusa Lefkoşa anayolu üzerinde meydana gelen bir trafik kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan M. S ( E-54 )’den alınan kan örneği incelenmek üzere Türkiye adli tıp kurumuna gönderilmişti.

Kan örneğindeki incelemeyi tamamlayan TC adli tıp kurumu, hazırlamış olduğu raporu 18.5.19 tarihinde KKTC ilgili makamlara gönderdi. İncelenen kan örneği içerisinde Hint Keneviri türünün etkin maddesi olan Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde ve yeşil reçete ile satılan uyuşturucu hap kalıntılarının bulunduğu tespit edildiği belirtildi.

Zanlı 13.6.19 tarihinde çıkarıldığı Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç kararıyla hakkında birgün tutukluluk emri alındı.

Zanlı teminat maksatları bakımından bugün 14.6.19 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikattan sorumlu polis mensubu Mustafa Kavaz, şahadetinde mesele ile ilgili tahkikatını tamamladığını, zanlıya 29.1.2019 tarihinde tasarrufunda kanunsuz Hint Keneviri ve Sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde suçlaması getirildiğini, zanlının suçunu kabul ettiğini, bundan sonraki aşamada tahkikatına etki etme olanağı olmadığını belirterek teminata bağlanmasını talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimini ve KKTC vatandaşı muteber iki şahsın imzalayacağı 100000 ‘er TL şahsi kefalet karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. Şartları yerine getirmemesi halinde her hâlükârda 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini emretti. (MHA)