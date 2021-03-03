Kanarya hırsızları yakalandı

23.02.21 tarihinde Gazimağusa’da Ü.Ö’ye ait ambar odasında beslediği kanatlı kuşlardan 9 adet kanarya kuşu ile bir adet kafes sirkat meselesi ile ilgili olarak Gazimağusa sakini İbrahim Turaç ve Hüseyin Atatüre polis tarafından tespit edilerek tasarruflarında bulunan 6 adet kanarya kuşu ile bir adet kuş kafesi emare olarak alındı.

Zanlılar bugün 03.03.21 tarihinde PCR testleri sonrasında Gazimağusa kaza mahkemesinde ambar açma ve sirkat suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Çangaroğlu, zanlıların 23.02.21 tarihinde Gazimağusa sakini Ü.Ö’na ait ambar içerisinde beslemekte olduğu kuşlardan 9 adet kanarya kuşu ile bir adet kafes sirkat ettiklerini söyledi.

Sürdürülen tahkikatta mesele ile ilgili olarak zanlı 1 ve 2’nin tespit edilerek sorgulandığını, zanlı 1’in suçunu itiraf ederek bir inşaatta bulundurduğu 6 adet kanarya kuşunu teslim ederek emare olarak alındığını ve her iki zanlının tutuklandığını söyleyen tanık polis, zanlı 2’nin gönüllü ifade vermediğini ve suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Zanlı 1’in vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanmadığını, aranmakta olan emareler yanında alınması gereken ifadeler olduğuna dikkat çeken tanık polis, zanlıların ikişer gün poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların ikişer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)