Kan tahlilinden 5 ay sonra uyuşturucu çıktı tutuklandı

Ocak 2019 ayı içerisinde Gazimağusa Lefkoşa ana yolu üzerinde meydana gelen bir trafik kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan M.S ( E-54 )’ den alınan kan örneği incelenmek üzere Türkiye adli tıp kurumuna gönderilmişti.

Raporun 12.6.19 tarihinde Polise ulaşması sonucu ayni gün zanlı M.S polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 13.6.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle ilgili olarak Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Mahir Türe olgularla ilgili verdiği şahadette zanlının yapmış olduğu bazı beyanlar üzerine tahkikatını sürdürebilmek maksadıyla bir gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Yargıç Umut İnan zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)