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Kan tahlilinden 5 ay sonra uyuşturucu çıktı tutuklandı

Kan tahlilinden 5 ay sonra uyuşturucu çıktı tutuklandı

13 Haziran 2019 Perşembe 18:02
Kan tahlilinden 5 ay sonra uyuşturucu çıktı tutuklandı

Kan tahlilinden 5 ay sonra uyuşturucu çıktı tutuklandı

Ocak 2019 ayı içerisinde Gazimağusa Lefkoşa ana yolu üzerinde meydana gelen bir trafik kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan M.S ( E-54 )’ den alınan kan örneği incelenmek üzere Türkiye adli tıp kurumuna gönderilmişti.

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Kan örneğindeki incelemeyi tamamlayan TC adli tıp kurumu raporu 18.5.19 tarihinde KKTC ilgili makamlara gönderilmişti. Raporda, incelenen kan örneği içerisinde Hint Keneviri türünün etkin maddesi olan Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde ve yeşil reçete ile satılan uyuşturucu hap kalıntılarının bulunduğu tespit edildiği belirtildi.

Raporun 12.6.19 tarihinde Polise ulaşması sonucu ayni gün zanlı M.S polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 13.6.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle ilgili olarak Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Mahir Türe olgularla ilgili verdiği şahadette zanlının yapmış olduğu bazı beyanlar üzerine tahkikatını sürdürebilmek maksadıyla bir gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Yargıç Umut İnan zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
KazaUyuşturucuKanTahlil
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