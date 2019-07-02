Kan donduran tehdit!

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de iş insanı Bulut Akacan'ın kan parçası talebi ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılar Serhat Ulucan, Melik Fırat Ulucan ve Levent Ulucan bugün yeniden Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis, zanlıların 27 Haziran’da meydana gelen “Şiddet Tehdidi” ve “Mülke Tecavüz” suçlarından methaldar olduklarını belirterek, olayın olgularını mahkemeye aktardı.

Polis, saat 13.20 sıralarında zanlılar Serhat Ulucan ve Melik Fırat Ulucan’ın Girne’de İnönü Caddesi üzerinde bulunan müşteki Bulut Akacan’a ait işyerine gittiklerini ve zanlıların yaptıkları görüşme esnasında ona hitaben “Bizi Zeki Bey ve ağabeyim Levent gönderdi. Bize 1 milyon Sterlin kan parası ödeyeceksin, ya da biz senin kanını akıtacağız. Seni öldüreceğiz” diyerek şiddet tehdidinde bulunduklarını kaydetti. Polis, akabinde Akacan’ın Girne Polis Müdürlüğü’nü arayarak şikâyette bulunması üzerine, zanlılar Serhat Ulucan ve Melik Fırat Ulucan’ın aleyhine derdest emri temin ettiklerini belirtti.

Polis, zanlı Levent Ulucan’a ise telefoniyen ulaşarak şubeye celp ettiklerini kaydetti.

Zanlılar Melik Fırat ve Serhat Ulucan’ın Girne’de tespit edilerek tutuklandıklarını ve zanlı Levent Ulucan’ın da açık ifadesini temin ettiklerini aktaran polis, Levent Ulucan’ın vermiş olduğu ifadesinde kardeşlerini kendisinin müştekinin işyerine yollamadığı yönünde beyanda bulunduğunu aktardı. Polis yapılan geniş çaplı soruşturma neticesinde, her üç zanlı ile müştekinin ortak bir tanıdıkları aracılığıyla zanlı Levent Ulucan’ın istemi doğrultusunda, Akacan’ın işyerinde zanlılar Serhat Ulucan ve Melik Fırat Ulucan’ın görüşmesinin sağlandığını ifade etti.

Polis, zanlılar Serhat ve Melik Fırat Ulucan’ın da ifadelerine suçlamaları kabul etmediklerini, müştekiden herhangi bir şey talep etmediklerini, tehdit etmediklerini söylediklerini aktardı.

Polis, zanlıların gönüllü ifadelerinde, şikâyetçi Akacan’ın yaklaşık üç aydan beridir daha önceden methaldar olduğu bir olay aleyhinde şikâyetçi olan Zeki Asımoğlu’nun yapmış olduğu şikâyeti geri çekmesi için, aralarında aile bağı olduğundan dolayı kendisiyle görüşmelerini ve şikâyetini geri çekmesi için Akacan’a yardımcı olmaları talebinde bulunduğunu kaydederek, zanlı konumundaki Ulucan kardeşlere para ve ev vermek gibi vaatlerde bulunduğunu dile getirdi.

Zanlıların durumdan rahatsız oldukları için ağabeyleri Levent Ulucan’ın yönlendirmesiyle ve kendi istekleri doğrultusunda Bulut Akacan’ın işyerine görüşmeye gittiklerini ve görüşme esnasında Akacan’ın kendilerine, aleyhindeki şikâyetin geri çekilmesi için yine vaatlerde bulunduğunu öne sürdüklerini kaydeden polis, tahkikatın henüz tamamlanmadığını, ancak zanlıların etki etme olasılıklarının bulunmadığını belirterek, teminata bağlanmalarınnı talep etti.

Mahkeme, her zanlı için bir kefilin 50 bin TL kefalet senedine imza atmasına, zanlıların 5 bin TL nakdi teminay yatırmasına ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.