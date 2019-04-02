Kamu menfaati, özel menfaatin önüne geçti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda inşası devam eden Gönyeli alt-üst geçit projesiyle ilgili Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, evlerinin önüne 5 metrelik duvar inşa edilmesi nedeniyle gayrimenkullerinin anayola giriş- çıkışının engellendiği, her evin 500 bin sterlin değerinden 50 bin sterlin değerine düştüğü gerekçesiyle toplam 2 milyon 500 bin sterlin tazminat ödenmesi ve söz konusu duvarın yıkılması istemiyle açılan davayı reddetti.

Yıkım talebini reddederek mülklerin değer kayıpları olduğunun ispatlanamadığına hükmeden mahkeme, Mehmet Şenol ve Ahmet Şenol’a 50 bin TL özel “rahatsızlık” tazminatı ödenmesi, 5 bin TL projenin inşası aşamasında arazisine tecavüz edildiği, bu haklarını dikkate almadığı gerekçesiyle ağırlaştırıcı unsur olarak Gönyeli Belediyesi’ni 15 bin TL ağırlaştırıcı olarak toplamda 70 bin TL tazminat ödemesine emir verdi. Mahkeme, davalıların ise 20 bin TL’lik mahkeme masrafları ödenmesine, ayrıca devlet aleyhine olan davayı kaybettiklerinden davacıların 10 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Davanın karara bağlanmasıyla, Gönyeli alt-üst geçidi projesi önündeki engel kalktı.