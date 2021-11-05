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Kamerunluyken Fransız olmak istedi!

Lefkoşa’da Kamerun uyruklu bir kişiye Fransız pasaportunu verip, Sahte davranışla kayıt temin edip, başkasının kimliğine bürünerek, suça teşvik suçunu işleyen zanlı Pahane Cyrılle Armel mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Kasım 2021 Cuma 17:19
Kamerunluyken Fransız olmak istedi!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Kamerun uyruklu bir kişiye Fransız pasaportunu verip, Sahte davranışla kayıt temin edip, başkasının kimliğine bürünerek, suça teşvik suçunu işleyen zanlı Pahane Cyrılle Armel mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru İbrahim Bulak, olguları aktardı. Polis, zanlı Pahane Cyrılle Armel’in 2.11.2021 tarihinde Ercan Havalimanı’nda Kamerun uyruklu bir kişiye Fransız pasaportunu verip, Sahte davranışla kayıt temin edip, başkasının kimliğine bürünerek, suça teşvik suçunu işlediğini belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Evinde misafir olarak kalıyordum, pasaportumu alıp kaçtı. Haberim yok” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Pahane Cyrılle Armel
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