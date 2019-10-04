Kamera görüntüleri incelenecek

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de, bir kadının boğazını sıkarak bayılttıktan sonra çantasından paralarını çaldığı suçlamasıyla tutuklanan Alexander Satlaev bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Adnan Kardeşler, zanlı Alexander Satlaev’in Girne’de meydana gelen ‘Soygun’ ve ‘Ciddi Darp’ meselelerinden methaldar olduğunu söyledi.

Kardeşler, zanlının 22 Eylül tarihinde, Yaz Gülü Sokak üzerinde bulunan Özen Apartmanı’nın altında, müşteki bir kadının arkasına gizlice geçtiğini ve boğazını sıkmak suretiyle bayılttığını söyledi. Kardeşler, zanlının daha sonra müştekinin elindeki tuttuğu ve içerisinde 300 TL ile 35 Euro para bulunan çantayı alarak kaçtığını ifade etti. Zanlının kamera görüntülerinden belirlendiğini söyleyen Kardeşler, Kaşgar bölgesinde tespit edilerek tutuklandığını dile getirdi.

Polis memuru Adnan Kardeşler, zanlının Rus vatandaşı olduğunu ve ülkeye 19 Ağustos’ta giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Zanlının tutuklanmasının ardından müştekinin Girne Polis Müdürlüğü’ne gelerek zanlıyı 8 kişi içerisinden teşhis ettiğini belirten Kardeşler, olay yerinde bulunan bir deniz havlusu ile müştekiye ait olan çantanın emare olarak alındığını, havlu üzerinde saç kılı bulduklarını ve DNA araştırması için Türkiye’ye gönderdiklerini ifade etti.

Polis, ayrıca Girne’de boğazı sıkılarak bayıltılan bir kadının da cinsel saldırıya uğradığını, zanlının bu olayla bağının olup olmadığının araştırılacağını ifade etti.

Zanlının Rusya’da polis müfettişi olduğu dönemde 4 kadına tecavüz ve 4 kadına tecavüz girişiminde bulunduğunu, mesleğinden istifa ettiğini belirtti.

Kardeşler, zanlının Rusya’daki olaylarda kadınlara arkalarından yaklaşıp, boğazından sıkacak bayılttığını, KKTC’de meydana gelen olaylarla benzerlik gösterdiğini ifade etti.

Soruşturma amaçlı tutuklu bulunan zanlının gönüllü ifade verip soygun suçunu kabul ettiğini kaydeden Kardeşler, ancak cinsel saldırı suçlamasını kabul etmediğini belirtti.

Cinsel saldırının meydana geldiği bölgeden güvenlik kamerası görüntüleri aldıklarını, zanlının profili ile görüntülerdeki şahsın profilinin analiz edileceğini, görüntülerin uzmanlar tarafından incelenmesi için Türkiye’ye gönderileceğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, ülkede turist vizesi ile bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 2 ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.