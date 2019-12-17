banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111086
ALTIN
279.016
DOLAR
5.8801
STERLİN
7.7443
EURO
6.5587
Tüp gazın alevlenmesi yangına sebep oldu
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Şahin 7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Kamera görüntüleri incelenecek

Kamera görüntüleri incelenecek

17 Aralık 2019 Salı 16:52
Kamera görüntüleri incelenecek

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner317
Lefkoşa’da narkotik ekiplerinin alınan ihbar üzerine gerçekleştirdiği operasyonda ikametgâhında çeşitli türlerde uyuşturucu madde bulunan zanlı Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali’nin suç ortağı olduğu iddia edilen zanlı Alamerbaraa Macharka bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin, huzurda bulunan zanlı Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali’nin 7 Aralık tarihinde saat 11.00 sıralarında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından kalmakta olduğu ikametgâhında yapılan aramada, 29 gram ağırlığında sentetik cannabinoid, 9  gram ağırlığında kokain, 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas tartı cihazı bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru Fadıl Metin, ayrıca zanlı Ali’nin tasarrufunda uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 13 bin TL, 4130 euro, 250 dolar ve 310 sterlin nakit para bulunarak emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlının suç ortağı olduğuna inanılan zanlı Alamerbaraa Macharka’nın tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali’nin konu maddeleri, 4.12.2019 tarihinde zanlı Alamerbaraa Macharka’dan 40 gram sentetic cannabionid, 10 gram kokain, 65 gram hintkeneviri olarak satın aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, alınması gereken ifadeler, aranan bir kişi ve incelenecek kamera kayıtlarını olduğunu belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Sedef Özzafer, müvekkiline ifade vermesi için baskı yapıldığını ve doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Alamerbaraa MacharkaAbdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışma arkadaşının burun kemiğini kıran zanlı teminata bağlandı
Çalışma arkadaşının burun kemiğini kıran zanlı teminata bağlandı
Özdilaver 3 gün daha tutuklu kalacak
Özdilaver 3 gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık soruşturması devam ediyor
Hırsızlık soruşturması devam ediyor
Mertdağ tutuksuz yargılanacak
Mertdağ tutuksuz yargılanacak
Hırsızlık soruşturması derinleşiyor
Hırsızlık soruşturması derinleşiyor
Mağazada hırsızlık
Mağazada hırsızlık
Liz geçit vermedi
Liz geçit vermedi
Ercan'dan çıkış yapmak isterken tutuklandı
Ercan'dan çıkış yapmak isterken tutuklandı
Su ürünleri yasasına aykırı hareket
Su ürünleri yasasına aykırı hareket
Sahtekarlıkla para temini
Sahtekarlıkla para temini

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim