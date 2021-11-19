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Kamera görüntüleri incelenecek

Lefkoşa’da meydana gelen “Vahim zarar, ciddi darp ve rahatsızlık” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mehmet Haraç ve Şahin Berrak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Kasım 2021 Cuma 16:41
Kamera görüntüleri incelenecek

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Vahim zarar, ciddi darp ve rahatsızlık” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mehmet Haraç ve Şahin Berrak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet vererek olguları aktaran polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis, zanlının Vahim zarar, ciddi darp ve rahatsızlık suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis, 15.11.2021 tarihinde saat 00:15 raddelerinde Lefkoşa'da Zahra Sokak Üzerinde faaliyet gösteren Republic isimli barın önünde Lefkoşa sakinleri (1) Mehmet Haraç’ın (E-18), dün tutuklanan Ş.B (E-17) ve aranan üç kişi ile birlikte bardan çıkıp araç park yerine doğru yürümekte olan Lefkoşa'da sakin Yusuf Veziroğlu (E 23), Musa Kurtdağı (E-23) ve Ömer Faruk Arslan’ı (E-21) üzerlerine saldırıp adı edilenleri ciddi bir şekilde darp ettikleri esnada Ömer Faruk Arslan'ın çene kemiğinde her iki yanda kırık oluşmasına sebebiyet verip vahim ve bedensel zarara uğrattıklarını belirtti. Polis, aranan dört zanlı ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 5 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet HaraçŞahin Berrak
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