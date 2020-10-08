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Kamera görüntüleri incelenecek

Girne’de aşırı doz uyuşturucu alıp hayatını kaybettiği düşünülen Mehmet Enginol’a uyuşturucu madde verdiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı İsmet Yapıcı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Ekim 2020 Perşembe 16:12
Kamera görüntüleri incelenecek
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de aşırı doz uyuşturucu alıp hayatını kaybettiği düşünülen Mehmet Enginol’a uyuşturucu madde verdiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı İsmet Yapıcı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlı İsmet Yapıcı’nın Kanunsuz uyuşturucu madde sentetic Cannabionid türü uyuşturucu madde ithal, verme ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 06.10.2020 tarihinde 19.50’de Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekibi tarafından ani gayri ölüm meselesinde Mehmet Enginol’un vefat ettiğinin bilgisinin alındığını söyledi. Polis, Narkotik ekibi tarafından söz konusu ikametgahta 21.00- 21-30 saatleri arasında ölenin yatak odasında zemin üzerinde kağıt üzerinde yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetic Cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, yine zemin üzerinde 500 miligram ağırlığında sentetic Cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, kapı girişinde zemin üzerinde 100 miligram ağırlığında sentetic Cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, yatak ucu yanında 200 miligram ağırlığında tütünle karışık sentetic Cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Enginol’un konu maddeleri zanlı İsmet Yapıcı’dan almış olabileceğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlı İsmet Yapıcı’nın evinde 07.10 ile 08.00 saatleri arasında Narkotik ekibi tarafından zanlının ikametgâhına gidilip, sol elindeki 4 gram ağırlığında sentetic Cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyi yok etmek isterken makul güç kullanılarak suçüstü tutuklandığını belirtti.  Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada 04.10.2020 tarihinde Güney Kıbrıs’da aranan bir şahıs aracılığıyla 250 Euro’ya, 30 gram ağırlığında  sentetic Cannabionid türü uyuşturucu maddeyi ithal edip, 06.102020 tarihinde Mehmet Enginol’a verdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçu itiraf eden bir gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, tahkikatın yeni başladığını, aranmakta olan bir zanlı,  alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtip, bu aşamada zanlının poliste 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı avukatı, ifadenin baskı ve şiddete başvurularak alındığını ileri sürüp, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesini emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet EnginolUyuşturucuİsmet Yapıcı
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