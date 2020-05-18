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Lefkoşa’da meydana gelen sirkat, kasti hasar, ilaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket, kanunsuz bıçak taşıma sokağa çıkma yasağını ihlal etme ve kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan zanlılar Mohannad Abdel Rauof M.AL Qoudah ve Abdelrahman Amjed Mousa Alazzeh bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:14
Kamera görüntüleri incelenecek
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat, kasti hasar, ilaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket, kanunsuz bıçak taşıma sokağa çıkma yasağını ihlal etme ve kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan zanlılar Mohannad Abdel Rauof M.AL Qoudah ve Abdelrahman Amjed Mousa Alazzeh dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı 1 Mohannad Abdel Rauof M.AL Qoudah ve zanlı 2 Abdelrahman Amjed Mousa Alazzeh'in Lefkoşa’da meydana gelen sirkat, kasti hasar, ilaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket, kanunsuz bıçak taşıma sokağa çıkma yasağını ihlal etme ve kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 17 Mayıs 2020 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Osmanpaşa Caddesi Üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Ömer Atlar'ın yapmakta olduğu Dereboyu Market isimli iş yerinin Batıya bakan kilitli vaziyetteki üzerinde Pepsi yazılı buzdolabının kapısında bulunan kilit mekanizmasını kıran Lefkoşa'da sakin 1 Mohannad Abdel Rauof M.AL Qoudah ve Lefkoşa'da sakin - 2 Abdelrahman Amjed Mousa Alazzeh'nin dolap içerisinde muhafaza edilen miktarları henüz belli olmayan içecekleri alarak sirkat ettiklerini anlattı. Polis, akabinde zanlıların derdest emri gereği tutuklanmış olup üzerlerinde yapılan arama neticesinde Abdelrahman Amjed Mousa Alazzeh’in giymekte olduğu pantolonun sol arka cebinde toplam uzunluğu 25 Cm olan katlanabilen bıçak ve Mohannad Abdel Rauof M.AL Qoudah’in üzerinde giymekte olduğu pantolonun sol ön cebinde yeşil reçeteye tabi Rivotril marka 21 adet tablet hap bulunarak emare olarak alındığını belirtti.  Polis, ayrıca zanlıların Koronavirüsünün yayılımının önüne geçilmesi için KKTC Bakanlar Kurulu tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen sokağa çıktıklarının tespit edildiğini söyledi.  Polis, 18.05.2020 tarihinde zanlı 1 ve 2’nin ikametgâhında yapılan arama neticesinde ise toplanda 80 adet daha rivotril marka haplar, 1 adet pepsi marka ve 1 adet pokka marka içecekler tespit edilmiş ikametgâh içerisinde ise ikametgâhın balkon kısmında saklı vaziyette içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet bantlanmış paket bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, mesele ile bağlantılı olarak bulunan 5 adet bantlı paketler incelenmek üzere narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğüne teslim edildiğini ve bu bağlamda da ek bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlıların aleyhinde başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini, hasara uğratılan buzluk ve içerisinden alınan içecekler ile ilgilide detaylı soruşturulacağını ve marketin kamera kayıtları incelenmesi gerekmekte olup ikametgâh içerisinde bulunup içerisinde uyuşturucu olduğundan şüphelenilen paketlerin tahlil edilmesi gerektiğini anlattı.

Polis, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki etmelerinin kuvvet ve muhtemel olduğundan soruşturmamızı salimen tamamlayabilmek için her iki zanlının da 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mohannad Abdel Rauof M.AL QoudahAbdelrahman Amjed Mousa Alazzeh
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