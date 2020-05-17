banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99768
ALTIN
388.353
DOLAR
6.8998
STERLİN
8.3298
EURO
7.4566
banner339
Yeşilyayla 1 gün daha tutuklu kaacak
BİR GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK
Polis sürücleri uyardı: “Tepebaşı - Çamlıbel anayolu trafik akışına kapatıldı”
POLİS SÜRÜCLERİ UYARDI
Tepebaşı’nda orman yangını…
TEPEBAŞI’NDA ORMAN YANGINI…
Gönendere’de yangın
GÖNENDERE’DE YANGIN

Kamera görüntüleri incelenecek

Lefkoşa’da müstahdem tarafından hırsızlık suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Altınöz bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Mayıs 2020 Pazar 16:39
Kamera görüntüleri incelenecek
banner337
banner345

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Lefkoşa’da müstahdem tarafından hırsızlık suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Altınöz bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet  veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Altınöz’ün  Müstahdem Tarafından Sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 09-20.03.2020 tarihleri arasında 06.23-05.00 saatleri arasında Lefkoşa' da faaliyet gösteren ve sorumluluğunu Lefkoşa' da sakin Ali Altunçay’ın yaptığı Altunçay isimli markette kasiyer olarak çalışan Lefkoşa' da sakin zanlı Mehmet Altınöz’ün  müşterilerden belirtilen tarihler arasında yaptığı satışlardan almış olduğu toplam 398,75 TL parayı kasadan iptal ederek şirket muhasebesine yatırmayarak sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının 16.03.2020 tarihinde aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilmiş olan derdest emri gereği tutuklanarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerine  yerleştirildiğini söyledi. Polis, tahkikatın yeni başlamış olup mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve incelenmesi gereken makbuzların olduğunu belirtti. Polis, bu aşamada zanlının serbest kalması durumunda alınması yapılması gereken tahkikata etme olasılığı olduğundan zanlının poliste 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner346
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Altınöz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 farklı yerde yangın
3 farklı yerde yangın
Bafra'da kanunsuz balık avı!
Bafra'da kanunsuz balık avı!
Altunçay Market'te hırsızlık
Altunçay Market'te hırsızlık
Kovid-19 tedbirlerine uymayan şahıslar tutuklandı
Kovid-19 tedbirlerine uymayan şahıslar tutuklandı
GKRY’den çalınmış araç Vadili’de KKTC plakalı olarak bulundu 1 kişi tutuklandı
GKRY’den çalınmış araç Vadili’de KKTC plakalı olarak bulundu 1 kişi tutuklandı
Narkotik’ten gece operasyonu
Narkotik’ten gece operasyonu
Kovid-19 tedbirlerine uymayan şahıslar tutuklandı
Kovid-19 tedbirlerine uymayan şahıslar tutuklandı
Gazimağusa'da 2 ayrı yangın!
Gazimağusa'da 2 ayrı yangın!
Vadili'de gümrüksüz araç!
Vadili'de gümrüksüz araç!
Karşıyaka'da uyuşturucu
Karşıyaka'da uyuşturucu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim