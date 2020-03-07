banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109601
ALTIN
327.305
DOLAR
6.0875
STERLİN
7.9339
EURO
6.8838
banner339
Kayseri pastırmalı temaslar
Kayseri pastırmalı temaslar
Ajite etme, edilme
Ajite etme, edilme
Damat pislikse kayınpederinin suçu ne!
Damat pislikse kayınpederinin suçu ne!
Paramız bu kadar çok mu?
Paramız bu kadar çok mu?

Kamera görüntüleri incelenecek

Lefkoşa’da 29 Şubat 2020 tarihinde sirkat ettiği salon araç ile kaza yapan ve kaza yerini herhangi bir bilgi vermeden terk eden zanlı Ahmet Kılınç, tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kamera görüntüleri incelenecek

Lefkoşa’da 29 Şubat 2020 tarihinde sirkat ettiği salon araç ile kaza yapan ve kaza yerini herhangi bir bilgi vermeden terk eden zanlı Ahmet Kılınç, tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Mart 2020 Cumartesi 16:31
Kamera görüntüleri incelenecek
banner337

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 29 Şubat 2020 tarihinde sirkat ettiği salon araç ile kaza yapan ve kaza yerini herhangi bir bilgi vermeden terk eden zanlı Ahmet Kılınç, tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru İnan Çoktan, mesele ile ilgili olguları aktardı. Çoktan, zanlı Ahmet Kılınç’ın sirkat ettiği araç ile kaza yaptığını belirterek, söz konusu kaza sonucunda ise olay yerinden kaçtığını kaydetti. Zanlının 29 Şubat 2020 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa' da  Hüseyin Kaptan Sokak boyunca EE 429 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiğini belirten Çoktan, bu sırada yolun sonunda bulunan Şht. M. Ahmet Ruso Caddesi’ndeki yol kavşağında durmadan dikkatsiz bir şekilde caddeye giriş yaptığını kaydetti. Çoktan, zanlının bu esnada sağından cadde boyunca Kuzey istikametinden Güney istikametine doğru seyretmekte olan Lefkoşa'da sakin Ummahan Beyhan Saleh’in yönetimindeki PE 337 plakalı salon araca çarptığını ve isim ve adres vermeden kaza mahallinden ayrıldığını ifade etti. Çarpmanın etkisiyle sağa doğru savrulan PE 337 plakalı aracın orta refüje çarptığını dile getiren Çoktan, bunun ardından ise  kontrolsüz bir şekilde yolun soluna doğru savrulan aracın Dündar Şamil'e ait torna atölyesinin demir korkuluklarına da çarptığını açıkladı. Çoktan, kaza sonucu PE 337 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Saydalhan Tutar’ın Etik Hastanesi'nde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildiğini ifade ederek, kazada PE 337 plakalı aracın 50 bin TL, EE 429 plakalı aracın 5 bin TL, demir korkulukların 4 bin 500 TL tahmini hasara uğratıldığını, refüjde ise herhangi bir hasarın bulunmadığını açıkladı. Çoktan, 29 Şubat tarihinden itibaren Trafik Tahkikat Birimi tarafından başlatılan soruşturma sonucunda EE 429 plakalı aracın Şht. Aygün Yusuf Sokak'ta yer alan boş arazi içerisinde terk edilmiş vaziyette bulunduğunu bildirdi. Soruşturma kapsamında 100’den fazla kamera görüntülerinden zanlının tespit edildiğini dile getiren Çoktan, zanlının sürüş ehliyetinin, aracın sigortasının bulunmadığını da ifade etti. Çoktan, zanlının gönüllü ifade verdiğine de dikkat çekerek, ifadenin teyit ve tekzip edilmesi, başka kamera görüntülerinin incelenmesi ve tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda görüşülen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, soruşturmasının salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner340
Anahtar Kelimeler:
Ahmet KılınçKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gezmek için 2 motosiklet çalan gençler tutuklandı
Gezmek için 2 motosiklet çalan gençler tutuklandı
Tesco Market’te cinsel taciz iddiası
Tesco Market’te cinsel taciz iddiası
Alsancak’ta uyuşturucu operasyonu
Alsancak’ta uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
3 gün cezaevine gönderildi
3 gün cezaevine gönderildi
Dıalo 7 gün daha tutuklu kalacak
Dıalo 7 gün daha tutuklu kalacak
5 yıl hapis cezasına mahkum edildi
5 yıl hapis cezasına mahkum edildi
3000 ton demiri Libya yerine Gazimağusa’ya indirip satan gemi kaptanı tutuklandı
3000 ton demiri Libya yerine Gazimağusa’ya indirip satan gemi kaptanı tutuklandı
Kokain suçlusu Rum’un tutukluluğu 4 gün uzatıldı
Kokain suçlusu Rum’un tutukluluğu 4 gün uzatıldı
“Hesabını keser, evini kurşunlarız”
“Hesabını keser, evini kurşunlarız”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim