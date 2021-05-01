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Kalkanlı sakini Yıldız Önen aranıyor

01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:32
Kalkanlı sakini Yıldız Önen aranıyor
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30.04.2021 tarihinde, saat 16:30 sıralarında Kalkanlı’da sakin Yıldız ÖNEN (K-14), çalışmakta olduğu iş yerinden ayrılmış fakat evine dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir. 

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Anahtar Kelimeler:
KktcPolisKalkanlıYıldız önen
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