Kalkanlı'da yangın

6.08.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Kalkanlı'da, Yapım İnşaat’a ait konteyner içerisinde açık unutulan elektrikli su ısıtıcısının aşırı ısınarak kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, konteyner içerisinde bulunan 10 adet şilte, 10 adet yorgan ve çarşaf, muhtelif mutfak eşyaları, bir adet LCD tlevizyon, elektrikli su ısıtıcısı, 3 adet elektrikli soba, 4 adet masa, 1 adet ahşap dolap ve konteynere bitişik ahşap depo tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.