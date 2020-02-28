Kaldıkları yurt odasında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı

Narkotik polisi aldığı bir ihbar üzerine 27.2.20 tarihinde Gazimağusa’da bir yurt binasındaki dairede mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi gereği arama gerçekleştirdi. Sudan uyruklu zanlı 1 Saıfeldeen Abdalla Alshaıkh Mohamed Hkair ve Mısır uyruklu zanlı 2 Mohamed Osama Nabıh Mohamed’in hazır bulunduğu ve huzurlarında yapılan aramada tasarruflarında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 1 gr 100 mlg ağırlığında madde bulunarak emare alınmış ve her iki zanlı tutuklanmıştır.

Zanlılar bugün 28.2.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında 3 er gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Mustafa Kavaz olgularla ilgili yemin tahtında bilgi aktardı. Kavaz şahadetinde alınan bilgi ışığında 27.2.20 tarihinde Gazimağusa’ da bir yurt odasında arama gerçekleştirildiğini belirtti. Zanlı 1 ve zanlı 2 huzurunda yapılan aramada zanlı 1’ in giymekte olduğu kot pantolonun sağ cebinde 100 mlg, zanlı 2’ ye ait montun ön cebinde 0,5 gr ve yine zanlı 2 ye ait siyah renk sırt çantası içerisinde naylon poşete sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 0,5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen Kavaz bir kutu içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan bir adet öğütücünün de tespit edilerek emare alındığını ve zanlıların tutuklandığını belirtti.

Emarelerin analiz için Devlet kimya laboratuvarına, materyallerin de parmak izi araştırması için PGM ye gönderildiğine dikkat çeken Kavaz emarelerin zanlıların tasarrufuna ne şekilde geçtiği konusunda araştırma yaptıklarına değinerek tahkikatın selameti açısından zanlılar aleyhine 3 er gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 3 er gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)