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Kaldıkları ikametgahta 11 gr uyuşturucu madde bulunan 3 şahıs tutuklandı

05 Kasım 2021 Cuma 15:53
Kaldıkları ikametgahta 11 gr uyuşturucu madde bulunan 3 şahıs tutuklandı

04.11.21 tarihinde Gazimağusa’ da narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekiplerinin bir ikametgahta yaptıkları aramada tasarruflarında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 11 gr ağırlığında madde bulunan Hüseyin Atatüre (E-30), İbrahim Turaç (E-26) ve Hasan Akmergiz (E-31) suçüstü hali gereği tutuklanarak uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeye emare olarak el koydu.,

Zanlılar bugün 05.11.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün süreyle tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Cüneyt Arkın, alınan bilgi doğrultusunda 04.11.21 tarihinde Gazimağusa’ da zanlıların ikamet ettiği ikametgahta arama müzekkeresi tahtında bir arama gerçekleştirildiğini söyledi.

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Yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 ayrı yerde 2 şer gr olmak üzere toplam 6 gr ağırlığında madde, ucu yanmış 5 adet sagara ve ağız kısmı bükülmüş 1 adet sigara bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği her 3 zanlının da tutuklandığını söyledi.

Emarelerin incelenmek üzere uzmana gönderildiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu ve zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığına dikkat çeken tanık polis, tahkikatını salimen sürdürebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine üçer gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

MHA

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Atatüreİbrahim TuraçHasan Akmergiz
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