banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105994
ALTIN
318.691
DOLAR
6.2384
STERLİN
7.9540
EURO
6.8405
KKTC halleri...
KKTC halleri...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

Kaldıklar yurt odasında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı

Kaldıklar yurt odasında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı

28 Şubat 2020 Cuma 17:26
Kaldıklar yurt odasında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı
banner337

Narkotik polisi aldığı bir ihbar üzerine 27.2.20 tarihinde Gazimağusa’da bir yurt binasındaki dairede mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi gereği arama gerçekleştirdi. Sudan uyruklu zanlı 1 Saıfeldeen Abdalla Alshaıkh Mohamed Hkair ve Mısır uyruklu zanlı 2 Mohamed Osama Nabıh Mohamed’in hazır bulunduğu ve huzurlarında yapılan aramada tasarruflarında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 1 gr 100 mlg ağırlığında madde bulunarak emare alınmış ve her iki zanlı tutuklanmıştır.

Zanlılar bugün 28.2.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında 3 er gün tutukluluk emri temin edildi.

banner317
İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Mustafa Kavaz olgularla ilgili yemin tahtında bilgi aktardı. Kavaz şahadetinde alınan bilgi ışığında 27.2.20 tarihinde Gazimağusa’ da bir yurt odasında arama gerçekleştirildiğini belirtti. Zanlı 1 ve zanlı 2 huzurunda yapılan aramada zanlı 1’ in giymekte olduğu kot pantolonun sağ cebinde 100 mlg, zanlı 2’ ye ait montun ön cebinde 0,5 gr ve yine zanlı 2 ye ait siyah renk sırt çantası içerisinde naylon poşete sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 0,5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen Kavaz bir kutu içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan bir adet öğütücünün de tespit edilerek emare alındığını ve zanlıların tutuklandığını belirtti.

Emarelerin analiz için Devlet kimya laboratuvarına, materyallerin de parmak izi araştırması için PGM ye gönderildiğine dikkat çeken Kavaz emarelerin zanlıların tasarrufuna ne şekilde geçtiği konusunda araştırma yaptıklarına değinerek tahkikatın selameti açısından zanlılar aleyhine 3 er gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 3 er gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Saıfeldeen Abdalla Alshaıkh Mohamed HkairMohamed Osama Nabıh MohamedUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte doktor tutuklandı
Sahte doktor tutuklandı
Uslanmayan uyuşturucu zanlısı medya mensuplarına gülerek poz verdi
Uslanmayan uyuşturucu zanlısı medya mensuplarına gülerek poz verdi
Araçlarında uyuşturucu madde bulunan 2 zanlıya 5 gün ek tutukluluk verildi
Araçlarında uyuşturucu madde bulunan 2 zanlıya 5 gün ek tutukluluk verildi
Uyuşturucuyla yakalanan kadının tutukluluğu 5 gün uzatıldı
Uyuşturucuyla yakalanan kadının tutukluluğu 5 gün uzatıldı
Udayewa 4 gün daha tutuklu kalacak
Udayewa 4 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacaklar
3 gün daha tutuklu kalacaklar
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
25 gün cezaevine gönderildi
25 gün cezaevine gönderildi
Kayıp şahıs bulundu
Kayıp şahıs bulundu
Dipkarpaz’da kavga
Dipkarpaz’da kavga

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim