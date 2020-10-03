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Kaldığı yurtla ilgili yaşadığı sorun için polise gidince tutuklandı

03 Ekim 2020 Cumartesi 16:40
Kaldığı yurtla ilgili yaşadığı sorun için polise gidince tutuklandı
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İzinsiz ikamet eden öğrencilere bir yenisi daha eklendi

KKTC’ ye okumaya gelen ancak bir yılın sonunda devam etmeyip KKTC’ de izinsiz ikamet etmeyi alışkanlık haline getirip KKTC’de kaçak yaşamlarını sürdüren yabancı uyruklu öğrenciler kervanına katılım tedbir alınmadığı için aralıksız devam ediyor.

2.10.20 tarihinde saat 18.10 raddelerinde, kaldığı yurtta yaşadığı sıkıntılar ile ilgili Gazimağusa polis müdürlüğüne giden Nijerya uyruklu Mojirayo Esther Onoba’ nın yapılan muhaceret kontrolünde 30.9.2019 tarihinden beri KKTC’ de izinsiz ikamet ettiğinin belirlenmesi üzerine tutuklandı.

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Zanlı bugün 3.10.20 tarihinde KKTC’ de izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede şahadet veren PM Canberk Sağer, zanlının yaşadığı yurt sorunu ile ilgili 2.10.20 tarihinde polise geldiğini, yapılan muhaceret kontrolünde 30.9.2019 tarihinden itibaren KKTC’ de izinsiz ikamet ettiğinin belirlenmesiyle tutuklandığını söyledi.

Zanlının serbest kalması halinde aynı suçu işlemeye devam edecek olacağına dikkat çeken PM Sağer, ihraç işlemleri ile ilgili çalışmaların başlatılabilmesi maksadıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mojirayo Esther Onoba
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