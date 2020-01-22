Kaldığı yurt odasında uyuşturucu madde bulunan şahıs tutuklandı

21.1.20 tarihinde, saat 10.30 raddelerinde, bir üniversitenin yurt odasında narkotik polisin yaptığı aramada tasarrufunda 1,5 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduran Libya uyruklu Abubekir Mohamed Abubekir Elsaidi tutuklandı ve tasarrufundaki maddeye el konuldu.

Zanlı bugün 22.1.20 tarihinde, kanunsuz Hint keneviri suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hasan Derman olgularla ilgili bilgi aktardı. Derman şahadetinde alınan bilgi ışığında 21.1.20 tarihinde saat 10.15-10.50 arasında yurt odasında zanlının da hazır bulunduğu bir arama yapıldığını belirtti. Yapılan aramada, oturma odası içerisindeki sehpa üzerinde üzeri çizgili beyaz kâğıt parçası içerisinde sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında madde ve TV ünitesi altında kırmızı beyaz kâğıda sarılı malboro marka sigara paketi içerisinde Hint keneviri olduğuna inanılan 1 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığına değinen Derman zanlının tutuklandığını söyledi.

Sürdürülen soruşturmada, zanlının bahse konu uyuşturucu maddeyi hatırlamadığı miktarda ismini bilmediği bir şahıstan 300 TL karşılığında aldığını beyan ettiğine değinen Derman, tahkikatını salimen yürütebilmek ve aranmakta olan bir şahsı tespit edebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)