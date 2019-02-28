Kafadarlara hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’deki eski işyeri olan Eziç Premier restorana gizlice girerek muhasebe odalarını karıştıran ve herhangi bir şey almadan Ali Yılmaz ile suç ortağı Abdulrahim Candar hakkındaki dava bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı.

Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla'dan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Hacımulla okudu.

Yargıç Hacımulla, sanıklar Ali Yılmaz ile Abdulrahim Candar’ın 4 Ocak 2018 tarihinde Girne’de meydana gelen “Dükkân Açma”, “Sirkat” ve “Mülke Tecavüz” suçlarından yargılandığını söyledi. Yargıç, sanıkların Girne’de faaliyet gösteren Eziç Premier isimli restoranın kapalı olduğu saat 02.00 sıralarında herhangi bir hasar yapmadan içeriye girdiklerini, Ali Yılmaz’ın, çekmece içerisinde muhafaza edilen muhasebe odası anahtarlarını sirkat edip, muhasebe bölümü odalarına girerek odaları karıştırdığını ve ardından dışarıya çıkarak kaçtığını dile getirdi. Hacımulla, aynı gün içerisinde şikâyet üzerine işletmenin kamera görüntülerinin incelendiğini ve kamera görüntülerinden sanığın eşkâlinin tespit edildiğini kaydetti. Yargıç, sanık Ali Yılmaz’ın söz konusu işletmenin eski personeli olduğunun ortaya çıktığını da ifade etti.

Yargıç, yürütülen soruşturma neticesinde sanık Abdulrahim Candar’ın da mesele ile bağlantısı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Yargıç Hacımulla, işlenen suçta esas rolün Yılmaz’a ait olduğunu, sanık Candar’ın da gözetleme yaparak suça iştirak ettiğini ifade etti. Sanıkların ifade verip suçlarını ve davalarını kabul ettiklerini kaydeden Hacımulla, sanıklar hakkında karar verirken suça katılımlarının değerlendirildiğini söyledi. Hacımulla, sanık Yılmaz’ı 8 ay, sanık Candar’ı ise 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.