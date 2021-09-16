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Kadir Öztürk tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da kendisine ekmek almadığı gerekçesi ile eşini önce darp eden daha sonrada tecavüz eden zanlı Kadir Öztürk teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Eylül 2021 Perşembe 11:59
Kadir Öztürk tutuklu yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Songül Aki olayla ilgili bulguları aktardı. Aki huzurda bulunan zanlı Kadir Öztürk’ün 12 Eylül 2021 tarihinde saat 12.00 raddelerinde ikametgâhlarının yatak odası içerisinde ayrılma aşamasında olduğu aynı yerde sakin eşini kendisine ekmek almadığı gerekçesi ile saçından çekip boğazını sıkarak yüzüne tokat vurup dizi ile sırtına vurduktan sonra rızası hilafına zorla cinsel tecavüz edip göğüslerini elleri ile sıkıp ısırmak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

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Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını alınan emarelerin adli tıp merkezine gönderildiğini belirterek zanlının müşteki ile ayni evde ikamet ettiğini bu durumun sağlıklı olmayacağını belirtti.

Polis aktarmış olduğu olgular ışığında Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak olan zanlının davasında hazır olması maksadı ile tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir öztürk
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