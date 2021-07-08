Kadına şiddet zanlısı tutuksuz yargılanacak!

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Plevne olayla ilgili bulguları aktardı.

Plevne huzurda bulunan zanlı M.K’nin 7 Temmuz 2021 tarihinde saat 3.00 raddelerinde Yenikent Gönyeli Lefkoşa'da eşi G.A.’nın kendisini başka erkeklerle aldatığı gerekçesi ile adı edileni uyumakta olan yatağından uyandırıp her iki eli ile ellerinden tutup sallayıp akabinde yatakdan kalktıktan sonra sol yanağına bir tokat atmak sureti darp edip akabinde "Eğer ev yaptığımız arsayı yarına kadar üzerime çevirmezseniz yarın itibari ile erkek arkadaşınla olan telefon yazışmalarınızı gazete ve internet üzerinden yayınlayarak sizi rezil ederim" demek sureti ile şiddet kullanma tehdidi suçunu işlediğini söyledi.

Polis ayni gün zanlı aleyhinde Lefkoşa Kaza mahkemesinden tutuklama alınarak derdest emri gereği tutuklandığını, aynı gün tehdit sözlerini duyan 2 tanık ifadesi temin edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile Yurtdışına çıkışının yasaklanması, 3 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 50’şer bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması ve zanlının ikametgâhının bulunduğu bölgeden çıkmaması koşuluysa teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.