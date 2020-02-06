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Kadına şiddet suçları gün geçtikçe artıyor

Eşini darp etti

Kadına şiddet suçları gün geçtikçe artıyor

Eşini darp etti

06 Şubat 2020 Perşembe 17:48
Kadına şiddet suçları gün geçtikçe artıyor

Kadına şiddet suçları gün geçtikçe artıyor

5.2.20 tarihinde, saat 2200 raddelerinde, Gazimağusa’ da ikametgâhında ayrılma aşamasında olduğu i I.P’ yi çıkan tartışma sonucu ciddi şekilde darp eden Mustafa Potak şikâyet üzerine polis tarafından tutuklandı.

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Zanlı bugün 6.2.20 tarihinde ciddi darp ve şiddet tehdidi suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Şükrü Hafız yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi aktardı. Hafız şahadetinde zanlının 5.2.20 ikametgahında, ayrılma aşamasında olduğu eşi I.P nin yüzüne 2 tokat atmak suretiyle onu ciddi şekilde darp ettiğini aktardı. Zanlı aleyhinde tanzim edilen dosyanın tamamlandığını belirten Hafız ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 5000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin imza edeceği 50000 TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
DarpMustafa Polak
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