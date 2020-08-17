Kadına şiddet hız kesmiyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de oğlunun boğazını sıktığı esnada araya giren anne E.S’yi darp eden zanlı A.S yapılan şikâyet üzere tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme A.S’nin teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

OĞLU İZİN ALMADI DİYE DÖVDÜ

Olay, 16 Ağustos günü saat 21.00 sıralarında Gönyeli’de meydana geldi. 16 yaşındaki oğlunu kendisinden habersiz dışarıya çıktığı gerekçesi ile boğazını sıkarak darp eden A.S, araya giren eşi E.S’yi de iterek yaralanmasına sebep oldu. Başını kapıya çarparak düşen E.S’ye daha sonrasında yumruk atan A.S eşini ciddi biçimde darp etti.

DOKTOR RAPORU ALINDI

E.S ve oğlu aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin acil birimine başvurarak doktor raporu aldı. Polis tutukladığı A.S’nin KKTC ve TC vatandaşı olduğunu belirterek teminata bağlanmasını talep etti.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 2 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve ikamet adresinin olduğu bölgeden izinsiz ayrılmaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.