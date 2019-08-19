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Kadına şiddet durmuyor...

Lefkoşa’da tartıştığı kız arkadaşını önce yumruklayan daha sonrada inşaat demiri ile döven zanlı Christopher Osemudiaman tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kadına şiddet durmuyor...

Lefkoşa’da tartıştığı kız arkadaşını önce yumruklayan daha sonrada inşaat demiri ile döven zanlı Christopher Osemudiaman tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:40
Kadına şiddet durmuyor...

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Emre Tosun, olayla ilgili bulguları aktardı. Tosun, huzurda bulunan zanlı Christopher Osemudıaman’ın "Yaralama, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma" suçlarına methaldar olduğunu anlattı. Tosun, zanlının 18.08.2019 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Hamitköy'de bulunan Sedyil apartmanı No: 3 Meltem sokak adresinde bulunan ikametgâhın yatak odası içerisinde sözlü olarak tartışmaya başladığı kız arkadaşı Leticia Akwueh Nkemdilim’in sağ gözüne yumruk vurup saçlarından çekmek sureti ile ciddi bir şekilde darp ettikten sonra umumi bir yer olan Meltem sokak üzerinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 91 cm ve 60 cm uzunluğunda iki adet inşaat demiri ile adı edilenin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine defalarca vurmak sureti ile adı edileni yaraladığını anlattı. Konu demirlerin olay yerinde bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyleyen Tosun, zanlının aleyhinde yürüttüğü soruşturmanın tamamlandığını belirterek, aktif öğrenci olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz kalmasına emir verdi.

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