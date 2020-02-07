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Kadına Karşı İşlenen Zorbalık, Hapisle Sonuçlandı

Eski kız arkadaşının müstehcen fotoğraflarını çeken ve öldürmekle tehdit eden zanlı Nazif Özhançer, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanarak, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kadına Karşı İşlenen Zorbalık, Hapisle Sonuçlandı

Eski kız arkadaşının müstehcen fotoğraflarını çeken ve öldürmekle tehdit eden zanlı Nazif Özhançer, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanarak, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

07 Şubat 2020 Cuma 17:03
Kadına Karşı İşlenen Zorbalık, Hapisle Sonuçlandı

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Eski kız arkadaşının müstehcen fotoğraflarını çeken ve öldürmekle tehdit eden zanlı Nazif Özhançer, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanarak, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Sanık Özhançer’in daha önceden mahkûm olduğu; uyuşturucu suçundan aldığı 1 yıllık hapis cezasının ardından 4 ay hapis cezasını çekmesine karar verdi.  

Özhançer’e, 1Yıl + 4 Ay Hapis

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Temay Sağer, Nazif Özhançer’in Özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçunun 5 yıla ve telefonda tacizlik suçunu 6 aya kadar hapis cezası öngördüğünün altını çizerek, sanığın, Anayasa ile korunan özel hayatın gizliliğini ihlal etmesinin son derece ciddi suçlardan olduğuna değindi. Sağer, sanığın müştekiye ait müstehcen fotoğrafları izinsiz çekmesi, müştekiyi ölümle tehdit etmesi ve bu tehdidi sürdürmesini sanığın aleyhine değerlendirdiğini belirterek, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, 4 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.

Yargıç Temay Sağer, sanığın uyuşturucu suçundan 1 yıl hapis cezası aldığını anımsatıp, 4 ay hapis cezasını bu sürenin sonunda çekmesine emir verdi.

Son Güncelleme: 07.02.2020 18:11
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuHapis CezasıZorbalıkTehtitÖzel HayatKadına şiddet
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