Kaçırdılar, darp ettiler, fotoğraflarını yayınladılar

21-22.03.2020 tarihinde, 22:00 - 02:00 saatleri arasında, Y.Z.(E-37) ve S.K.(E-22)’nin GKRY Bölgesinde bulunan Barışcan DELİCEIRMAK’ı rızası olmadan alıkoyup, birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye getirilmesini sağladıktan sonra, ciddi bir şekilde darp edip, rızası dışında resimlerini çekip sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yayınlanmasını sağlayarak özel hayatının gizliliğine aykırı hareket etikleri ayrıca adı edilene ait cep telefonunu zorla alarak çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

