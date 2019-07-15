Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da gerçekleştirilen asayiş operasyonları neticesinde ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen zanlı Tayyab Badar, Muzammıl Hussain, Abdullah Abdullah ve Rafiqul Ahusan tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memurları Kozal Debreli ve Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Polis memurları, gerçekleştirilen kontroller neticesinde ülkede kaçak olarak bulunduklarının tespit edildiğini aleyhine soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis zanlıların ülkede ne maksatla bulunduğunun araştırılacağını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.