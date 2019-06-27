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Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

27 Haziran 2019 Perşembe 14:28
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de kaçak olarak kalan yabancı uyruklu üç zanlı, tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak iki ayrı yeminli şahadet veren polis memurları Hüseyin Ergüleç ve Kozal Debreli, zanlılar Woaly Ullah, Faisal Shahbaz ve Samuel Elisha Maori’nin  K.K.T.C’de ikamet izinsiz bulunmak suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis memurları, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını belirterek, zanlıların K.K.T.C'de hangi maksatlar ile bulunduğunun henüz tespit edilemediğini mahkemeye aktardı. Mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis memurları,  tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

Anahtar Kelimeler:
KacakGirneKktc
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