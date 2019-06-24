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Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

24 Haziran 2019 Pazartesi 18:11
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen kontrollerde ülkede kaçak kalan 13 kişi bugün Girne’de Yargıç Meltem Dündar huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis,  Girne’de 19 Haziran tarihinde gerçekleştirilen operasyonda zanlılar Mustafa Nawaz, Avais Ali, Awaies Ali Faiz,Muhammed Khan’ın yakalandığını ve mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, diğer zanlılar Sami Ullah, Ghulam Abbas Azad, Khasif Shamel, Muhammad Masum Mıah, Ullah Ghulam, Suny Sahota, Muhammad Khanana, Mahmod Reuk ve Mustafa Muhammam’ın ise önceki gün yakalandığını ifade etti.Zanlılar hakkındaki ihraç işlemlerinin devam ettiğini kaydeden polis, Mustafa Nawaz, Avais Ali, Awaies Ali Faiz,Muhammed Khan’ın 8 gün,diğer 9 zanlının ise 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
KacakKktcGirne
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