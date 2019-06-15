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Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

15 Haziran 2019 Cumartesi 17:53
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da gerçekleştirilen huzur operasyonunda bir yatı evinde tespit edilen kaçaklar Mintu Ali, Murad Ahmad, Aminul Islam, Muhammed Ali, Abdullah Abdullah ve Ülkeye nerden giriş yaptığı tespit edilemeyen zanlı Alfredg Gyamfi  tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar huzurda bulunan zanlılar Mintu Ali, Murad Ahmad, Aminul Islam, Muhammed Ali, Abdullah Abdullah’ın 14 -15 Haziran 2019 tarihinde saat 21.00 – 01.00 saatleri arasında Lefkoşa genelinde yapılan huzur operasyonunda surlar içi bölgesinde bir yatı evinde gerçekleştirilen kontrolde tespit edildiklerini ve yapılan kontrolde ülkede kaçak olarak kaldıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis ayrıca yine aynı yerde yapılan kontrolde huzurda bulunan zanlı Alfredg Gyamfi’nin de tespit edildiğini ancak ülkeye nerden giriş yaptığının tespit edilemediğini belirterek bu bağlamdada soruşturma yürütüldüğünü söyledi. Polis memuru Sancar tutuklanan zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve ifadelerinin alınacağını ayrıca ihraç işlemlerinin başlatılacağını belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KacakLefkoşa
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