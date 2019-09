Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede ikamet izinsiz bulundukları tespit edilen zanlılar Nguyen Ngoc Son ve Ercan Bozan tutuklanarak, bugün mahkemede yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Adli Şube’de görevli polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, her iki zanlının da “KKTC’de İkamet İzinsiz Bulunmak” suçundan methaldar olduklarını belirterek, olayların detaylarını aktardı. Polis, dün akşamüzeri saat 16.50 sıralarında zanlı Nguyen Ngoc Son’un Suç ile Operasyonel Mücadele Çalışmaları kapsamında yapılan muhaceret kontrolünde, ülkede 5 Aralık 2018 tarihinden bu yana ikamet izinsiz olarak yaşadığını ifade ederek, öte yandan bugün gece saat 03.00 raddelerinde zanlı Ercan Bozan’ın yapılan muhaceret kontrolünde ülkede 8 Nisan’dan bu yana ülkede izinsiz olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Her iki zanlının da suçüstü halleri gereği tutuklandıklarını kaydeden Polis, zanlılar aleyhinde başlatılan tahkikatın çok yeni olduğunu, alınacak ifadeler olduğunu ve zanlıların ülkede ne maksatla bulunduklarının araştırmasının yapılacağını belirtti. Polis memuru bu bağlamda, her iki zanlının da soruşturma maksatlı poliste 3 gün daha tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Mahkeme, polisin talebini uygun bularak her iki zanlının da ilk etapta poliste 3 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.