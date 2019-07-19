Kaçaklar 7 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 7 ile 9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ülkede kaçak kaldıkları tespit edilerek tutuklanan Gül Nayaz Khan, Muhammad Faisal, Muhammad Saad Ullah, Mudassar Iqbal, Shahid Abbas, Najaf Hussain, Omar Faruk, Abdul Hasan ve Mohammed Mahbubur bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cemal Erginsoyulu, 7 ile 9 Temmuz tarihleri arasında ülkede kaçak kaldıkları tespit edilerek tutuklanan zanlılar Gül Nayaz Khan, Muhammad Faisal, Muhammad Saad Ullah, Mudassar Iqbal, Shahid Abbas, Najaf Hussain, Omar Faruk, Abdul Hasan ve Mohammed Mahbubur’un ihraç işlemlerinin tamamlanmadığını belirterek, ek süre istedi.

Mahkeme zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.