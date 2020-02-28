banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105994
ALTIN
315.625
DOLAR
6.2384
STERLİN
7.9494
EURO
6.8405
KKTC halleri...
KKTC halleri...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

Kaçaklar 7 gün daha tutuklu kalacaklar

KKTC’de ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen Suriye uyruklu Mahmud Al Muhammed ile Marvan Zobidu bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kaçaklar 7 gün daha tutuklu kalacaklar

KKTC’de ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen Suriye uyruklu Mahmud Al Muhammed ile Marvan Zobidu bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

28 Şubat 2020 Cuma 19:37
Kaçaklar 7 gün daha tutuklu kalacaklar
banner337

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen Suriye uyruklu Mahmud Al Muhammed ile Marvan Zobidu bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 18 Şubat tarihinde Girne’de gerçekleştirilen kontrollerde 2015 yılından beridir KKTC’de izinsiz ikamet eden Marvan Zobidu ile 2019 yılı Şubat ayından beridir kaçak kalan Mahmud Al Muhammed’in tespit edilerek yakalandıklarını belirtti.

Polis, zanlılarla ilgili ihraç ve sığınma talepleri ile ilgili işlemlerin henüz tamamlanmadığını, KKTC Dışişleri Bakanlığı’na yazdıkları yazının cevabının gelmediğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlılar ise sağlık sorunları olduğunu belirtip, doktora gitmek istediklerini söyledi.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.  

Anahtar Kelimeler:
Mahmud Al MuhammedMarvan Zobidu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte doktor tutuklandı
Sahte doktor tutuklandı
Kaldıklar yurt odasında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı
Kaldıklar yurt odasında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı
Uslanmayan uyuşturucu zanlısı medya mensuplarına gülerek poz verdi
Uslanmayan uyuşturucu zanlısı medya mensuplarına gülerek poz verdi
Araçlarında uyuşturucu madde bulunan 2 zanlıya 5 gün ek tutukluluk verildi
Araçlarında uyuşturucu madde bulunan 2 zanlıya 5 gün ek tutukluluk verildi
Uyuşturucuyla yakalanan kadının tutukluluğu 5 gün uzatıldı
Uyuşturucuyla yakalanan kadının tutukluluğu 5 gün uzatıldı
Udayewa 4 gün daha tutuklu kalacak
Udayewa 4 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacaklar
3 gün daha tutuklu kalacaklar
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
25 gün cezaevine gönderildi
25 gün cezaevine gönderildi
Kayıp şahıs bulundu
Kayıp şahıs bulundu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim