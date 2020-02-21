Kaçaklar 7 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen Suriye uyruklu Mahmud Al Muhammed ile Marvan Zobidu tutuklanarak bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 18 Şubat tarihinde Girne’de gerçekleştirilen kontrollerde 2015 yılından beridir KKTC’de izinsiz ikamet eden Marvan Zobidu ile 2019 yılı Şubat ayından beridir kaçak kalan Mahmud Al Muhammed’in tespit edilerek yakalandıklarını belirtti.

Polis, zanlı Marvan Zobidu’nun üzerinde yapılan aramada herhangi bir kimlik belgesi bulunmadığını ifade etti.

Polis, zanlının kimliği ile ilgili herhangi bir izahatta bulunamadığını söyledi. Her iki zanlı hakkında ihraç işlemleri başlatılacağını kaydeden polis, işlemlerin halen devam ettiğini söyledi. Polis, mahkemeden 7 gün daha süre istedi.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.