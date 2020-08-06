Kaçak zanlı yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen soygun, vahim zarar ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammed Kadir Varan’ın ardından aranan zanlı Sedat Demir de tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, 01 Ağustos 2020 tarihinde, saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Çetinkaya Burcu üzerinde zanlılar Kadir Varan ve Sedat Demir’in kendilerine para vermeyen C. B.’ye tekme atarak darp ettiklerini ve C. B.’nin burç üzerinden düşerek, kol ve bacaklarının kırılmasına sebebiyet verdiklerini aktardı.

1 GÜN TUTUKLU KALACAK

Polis, zanlı Sedat Demir’in ise zanlı Varan’ın ifadesinin ardından tutuklandığını belirtti. Alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, zanlı Sedat Demir’in 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını emretti.