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Kaçak yollarla ülkeye giriş yapmıştı

Kaçak yollardan ülkeye giriş yapan Suriyeli Ahmat Hindi yeniden mahkemeye çıkarıldı.

01 Temmuz 2022 Cuma 21:09
Kaçak yollarla ülkeye giriş yapmıştı

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Evrim Kamalı    

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kaçak yollardan ülkeye giriş yapan Suriyeli Ahmat Hindi yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cemal Aslan olguları aktardı.

Aslan, zanlının önceki gün Girne Adli Şube’ye gelerek,  22 Haziran tarihinde 13 kişiyle birlikte tekne ile Kuzey Kıbrıs’a onaylanmamış bir limandan giriş yaptıklarını, karaya indikten sonra 13 kişinin başka yerlere kaçtığını, ayağının sakat olmasından dolayı kendisinin kaçamadığını söyleyerek, yardım istediğini anlattı.  Aslan, zanlının ifadesinde kaçak yollarla Kıbrıs’a gelmek için insan tacirlerine para ödediklerini anlattığını söyledi. Polis, soruşturma devam ettiğini ifade ederek, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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