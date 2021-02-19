Kaçak yollardan Güneye geçmeye çalışırken yakalandılar

Kuzey Kıbrıs’a öğrenci olarak gelen ancak ekonomik nedenlerden dolayı kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan Zimbave uyruklu Delight Mutsave ile Nijerya uyruklu Osayekenwen Olubuo ve Princess Uduba sınırı germek üzereyken görevli askerler tarafından yakalandı. Tutuklanan üç zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytan Özoğlu, olayla ilgili olguları aktardı. Özoğlu, zanlıların 15-17 Şubat tarihleri arasında Lefkoşa’da 5. Tabur civarından birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederken görevli askerler tarafından tespit edildiklerini söyledi. Özoğlu, yapılan soruşturmada Osayekenwen Olubuo’un aktif üniversite öğrencisi olduğunu, 2021 yılı Eylül ayına kadar öğrenci izninin bulunduğunu belirtti. Polis, Princess Uduba’nın ise 2 Şubat 2021 tarihinde öğrenci izni ile ülkeye geldiğini, 14 günlük karantina süresini doldurduktan sonra Güney Kıbrıs’a gitmeye çalıştığını ifade etti. Polis memuru Özoğlu, zanlı Delight Mutsave’nin de aktif üniversite öğrencisi olduğunu, 2021 yılı Eylül ayına kadar öğrenci izni bulunduğunu aktardı. Polis, zanlı Princess Uduba’nın çalışmak amacıyla, zanlı Delight Mutsave’nin de sığınmacı olmak için Güney Kıbrıs’a gitmeye çalıştıklarını söylediklerini anlattı. Polis memuru, zanlı Osayekenwen Olubuo’nun da bilmeden sınırı ihlal ettiğini söylediğini aktardı. Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Yargıç Temay Sağer, ülkede yasal statüsü bulunan Osayekenwen Olubuo’nun 13 bin TL nakit teminat yatırmasına emir vererek, tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Sağer, yargılama aşamasında hazır olmayacaklarına kanaat getirdiği, karantinadan çıkar çıkmaz Güney’e gitmeye çalışan Princess Uduba’nın bir ay, sığınmacı olmak isteyen Delight Mutsave’yi ise 21 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.