Kaçak turist yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize 29 Temmuz tarihinde turist olarak giriş yapan ve 30 Temmuz tarihinde Güney Kıbrıs’a gitmek için askeri yasak bölgeyi ihlal ederken yakalan zanlı A.H. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

PCR testi negatif

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkan Çoban olayla ilgili bulguları aktardı.

Çoban, zanlı A.H.’nin ülkemize 29 Temmuz tarihinde turist statüsü ile PCR testi negatif olarak giriş yaptığını ve giriş yaptıktan 1 gün sonra yani 30 Temmuz 2020 tarihinde Alayköy'de 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştığını, bu esnada görevli askerler tarafından suçüstü yakalanarak polise teslim edildiğini söyledi.

Pasaportu Güney’de

Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini halan aranmakta olan pasaportu ve eşyaları olduğunu belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı pasaportu ve eşyalarının kendisinden 1 gün önce ülkeye giriş yapan Lübnanlı 2 çiftin tasarrufunda olduğunu onların aynı yolla Güney’e geçiş yaptığını beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.