Kaçak Shazad 2 gün tutuklu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş operasyonunda ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı Khasif Shazad tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Kadın Polis Memuru Sevil Günaltay olayla ilgili bulguları aktardı. Polis zanlı Khasif Shazad'ın 14 Haziran tarihinde Girne bölgesinde gerçekleştirilen huzur operasyonu sırasında tespit edildiğini ve yapılan kimlik kontrolünde ülkede 5 Temmuz 2018 tarihinden itibaren kaçak olarak bulunduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının ihraç işlemlerinin başlatılacağını belirterek bu bağlamda 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının tahkikat maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.