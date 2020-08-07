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Kaçak Senegalli pansiyonda yakalandı

Ülkemizde bir yıldan fazla bir süredir kaçak yaşayan Senegal uyruklu zanlı Diop Sıdy tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Ağustos 2020 Cuma 16:27
Kaçak Senegalli pansiyonda yakalandı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizde bir yıldan fazla bir süredir kaçak yaşayan Senegal uyruklu zanlı Diop Sıdy tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme zanlının 10 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmasına hükmetti.

POLİS DENETİMİNE TAKILDI

Polis ekipleri 6 Ağustos 2020 tarihinde saat 20.30 sıralarında Lefkoşa'da faaliyet gösteren Osman Nuri Yatıevi'nde denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde pansiyon sakinlerinden Diop Sıdy’nin 2 Temmuz 2019 tarihinden beri KKTC’de ikamet izni olmaksızın bulunduğu tespit edildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, huzurda bulunan Diop Sıdy’nin ikamet izinsiz KKTC'de ikamet etme suçundan methaldar olduğunu aktardı. Polis, adı edilenin suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti.

2018’DEN BERİ ÜLKEDE

Polis, zanlının giriş-çıkış dökümünde yapılan kontrolde; 6 Şubat 2018 tarihinde KKTC'ye 30 günlük vize ile giriş yaptığı ve bu tarihten sonra KKTC'den çıkış yapmadığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, yine zanlının çalışma izin dökümlerinde yapılan kontrolde; 2 Temmuz 2019 tarihinden itibaren çalışma izninin iptal edildiği ve yenilenmesi için herhangi bir müracaatta bulunulmadığının da tespit edildiğini belirtti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis, zanlının Senegal uyruklu olup KKTC'de herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını söyleyerek, ileride davalarında hazır bulunabilmesi için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 10 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Diop SıdyKacak
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